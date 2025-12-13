◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第8戦（2025年12月13日ドイツ・クリンゲンタールヒルサイズ＝HS140メートル）ジャンプW杯の女子個人第8戦が行われ、丸山希（27＝北野建設）は134メートル、135メートルの合計290・1点で2位に入った。W杯初勝利した開幕戦から、今季7度目の表彰台となった。W杯個人総合2連覇中の女王、ニカ・プレブツ（20＝スロベニア）が合計294・1点で優勝した。日本勢では勢藤優花（28＝オカ