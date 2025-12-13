３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が１３日、都内で「ＭＧＡＭＡＧＩＣＡＬ１０ＹＥＡＲＳＳＰＥＣＩＡＬＧＲＥＥＴＩＮＧ＆ＣＩＮＥＭＡＶＩＥＷＩＮＧＥＮＣＯＲＥ」に出席した。１１月２８日に同時公開されたライブフィルム「ＭＧＡＭＡＧＩＣＡＬ１０ＹＥＡＲＳＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＬＩＶＥＦＪＯＲＤＯＮＳＣＲＥＥＮ」とドキュメンタリー映画「ＭＧＡＭＡＧＩＣＡＬ