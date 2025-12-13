◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１３日、ドイツ・クリンゲンタール）女子個人第８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が、合計２９０・１点で２位に入った。１２日につづく連勝とはならなかったが、今季７度目の表彰台に立った。１回目に１３４メートルの好飛躍をみせたが、ニカ・プレブツ（スロベニア）が１３５メートルを飛び２位。逆転を狙った２回目も１３５メートルと大ジャンプを