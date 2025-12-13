南シナ海で負傷し、手当てを受けるフィリピン漁船の漁師＝13日（フィリピン沿岸警備隊提供・AP＝共同）【マニラ共同】フィリピン沿岸警備隊は13日、南シナ海のサビナ礁付近で操業していたフィリピンの漁船が12日に中国海警局の船から放水攻撃を受け、2隻が損壊したと発表した。中国側は漁船といかりを結ぶロープも切断し、船が高波で揺れ、3人が軽傷を負った。南シナ海ではフィリピンと中国が領有権を巡り対立。沿岸警備隊のタ