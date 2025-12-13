お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が13日、日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」（午後7時）に審査員として生出演。決勝最終審査で本音を吐露した。決勝最終決戦はAブロックを勝ち上がった紺野ぶるま、Bブロックを勝ち上がったニッチェ、敗者復活枠のエルフが戦った。最終的にはニッチェが3票を集め優勝。粗品は紺野に1票を投じた。優勝決定後、コメントを求められ「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会とは思