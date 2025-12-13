近年、目覚ましい勢いで広がっているVTuber文化。初期から業界のトップを走り続け、数々の才能がひしめくバーチャルライバーグループ「にじさんじ」。ananとの歩みを、誌面ビジュアルで振り返ります。バーチャルの世界から新時代の才能が続々登場長きにわたり、“時代の顔”となるスターのみなさんにご登場いただいている弊誌。そんななか、近年現れた新しいスターの形がVTuber。VTuberとは「バーチャルYouTuber」の略称で、2Dや3D