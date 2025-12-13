SNSで圧倒的な人気を誇るインフルエンサー・りちさん監修の新作グミ「もちふわホイップ」が、12月11日（木）より全国のセブン‐イレブンで先行発売されます。空気を含ませた軽やかな食感が特徴のエアレーショングミで、ホイップクリームのようなビジュアルもキュート♡いちご、ヨーグルト、ソーダの3種の味わいが楽しめる新感覚スイーツです。クリスマスシーズンのちょっと