1話P1-2【漫画】本編を読む→医師に突きつけられた減胎手術の現実二卵性双生児のポン子ちゃん・コン子ちゃんと、年の離れた三女ピイ子ちゃん。個性豊かな3姉妹を育てる様子をSNSで発信し、多くの子育て世代から共感を集めているサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さん。 漫画「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」では、妊娠・出産から現在に至るまでの波乱万丈なエピソードが、全編描き下ろしで綴られている。1話P2-11話P2-