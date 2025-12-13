「もう無理かもしれない。でも、このまま離婚していいのかな」相談者の多くは、こんなふうに揺れるもの。子どものこと、お金のこと、世間体のこと、そして何よりパートナーとこれまで積み重ねてきた時間のこと……全てのモヤモヤが絡まるからこそ離婚は簡単に決断できるものではありません。離婚は終わりではなく、新しい人生のスタート。だからこそ、後悔しない決断が何より大切です。今回は、離婚か修復か迷ったときに試したい、