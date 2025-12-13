福岡県警八女署は13日、八女市の女性が持つ携帯に同日午後3時15分ごろ、「＋1」から始まる国際番号で警視庁の警察官をかたる男性から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「長野県警が捜査した結果、あなたのキャッシュカードが流出していることが判明しました」「すぐに長野県警に来られない場合は、今から伝える電話番号に電話してください」などと言われる内容。同署は「電話の相手から『逮捕さ