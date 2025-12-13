秋元康総合プロデュースのアイドルグループWHITE SCORPIONが、結成2周年を記念したワンマンライブを東京・品川ステラボールで開催。体調不良で休養していたACEが33日ぶりにステージへ復帰し、11人そろってファンとともに2周年を祝うステージを駆け抜けた。さらに、グループとして初のキャプテン制度を導入し、AOIが初代キャプテンに任命された。【写真】WHITE SCORPIONのワンマンライブの模様ACEが33日ぶりに体調不良から復帰