◆ラグビーリーグワン１部▽第１節東京ベイ３３―２８神戸（１３日・ノエビアスタジアム神戸）ラグビー・リーグワンの５季目が開幕し、昨季３位の神戸が昨季２位の東京ベイと接戦の末、５点差で敗れた。前半３３分、ロックのブロディ・レタリックの突破から、新加入のニュージーランド代表ＣＴＢアントン・レイナートブラウンがパスを受け、そのままインゴールへ運んだ。さらにＳＯ李承信主将がＰＧを３本成功させ、１６―１