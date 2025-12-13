県内の小中学生を対象とした「書道、交通安全ポスターコンクール」の表彰式が13日、静岡市で行われ28人が金賞を受賞しました。このコンクールは子どもたちに、作品作りを通して表現力や心の豊かさを身につけてもらおうと「JA共済」が毎年行っているものです。ことしは、県内の小中学生から「書道コンクール」と「交通安全ポスターコンクール」あわせておよそ5万3000点の作品が寄せられました