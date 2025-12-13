女優加藤あい（43）が13日までにインスタグラムを更新し、私服コーデ写真を公開している。ひざを出したミニスカート丈から美脚が全開。「この秋冬はブラウンということで」と季節感を巧みに取り入れた装いを披露している。若々しい姿にフォロワーから「骨格からきれい」「かわいさ爆発」「ウルトラきれい」「セクシーですよ」など絶賛の言葉が相次いでいる。加藤は12日に誕生日を迎えている。