お笑いタレント・東野幸治が１２日深夜放送のＡＢＣラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。体調不良で欠席した山里亮太の代わりに日テレ系「ＤａｙＤａｙ．」のＭＣを務めた?舞台裏?を語った。東野が代役を務めたのは９日の生放送だったが、オファーを知ったのは前日８日。夕方５時ごろ、番組収録のため東京・新宿の吉本本社に行ったところ、マネジャーから「明日、山ちゃんの助っ人みたいな話が来てるんですけど」と告げ