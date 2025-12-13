SPYAIRが、1月3日より放送開始するTVアニメ『勇者刑に処す』の主題歌に新曲「Kill the Noise」が起用されたことを発表した。本アニメは、「カクヨムアワード2020」「次にくるライトノベル大賞2021」「このライトノベルがすごい！2023」等、数々の賞を受賞した電撃の新文芸の人気小説が原作のアニメ。主題歌「Kill the Noise」は、懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチした、まさに“勇者刑に処す