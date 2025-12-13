岐阜県白川村の山で13日午後、自然の雪山をスキーやスノーボードで滑るバックカントリーをしていた男性2人が遭難しました。 警察によりますと遭難の発生場所は白川村馬狩の野谷荘司山付近で、山頂から北東約1300ｍ、標高約1170ｍの位置です。 13日午後4時10分ごろ、名古屋市の20代の男性から「バックカントリーをしていて道に迷った」と110番通報がありました。 男性は同じく、名古屋