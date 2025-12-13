ショートトラック、ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねた「全⽇本ショートトラックスピードスケート選⼿権」が13日、東京辰巳アイスアリーナで行われ、女子500mは長森遥南（23、アンリ・シャルパンティエ）が1500mに続き2冠。男子500mは北京五輪代表の菊池耕太（28、社会医療法人 恵仁会）が制した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで100日開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3