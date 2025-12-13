作家でタレントの室井佑月が12月11日、自身のXを更新。緊急手術を経て綴られた言葉が、ネット上で波紋を広げている。【写真】「もう離婚して下さい」室井佑月が議員夫に“三行半”投稿室井は6日、《昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ》と体調の異変を報告。受診したところ尿管結石と診断され、痛み止めの坐薬が処方されたところ、一時は症状も落ち着いていたという。ところ