男子500メートルで優勝した菊池耕太＝東京辰巳アイスアリーナスピードスケート・ショートトラックで2022年北京冬季五輪に出場した男子の菊池耕太（28）＝恵仁会＝が13日、現役引退を表明した。東京辰巳アイスアリーナで行われている全日本選手権の第1日を終え「今大会で引退する」と話した。長野県出身。北京五輪では500メートル、1500メートルで22位。日本が8位だった男子5000メートルリレーにも出場した。この日の500メート