大相撲の元関脇・貴闘力の鎌苅忠茂氏（57）が13日、自身のYouTubeチャンネル「貴闘力部屋」を更新。栃木県鹿沼市で相撲ミュージアムを併設したソバ店「力貴庵」が21日午前10時にプレオープンを迎えると発表した。期間は23日まで。鎌苅氏は「タニマチからの“ごっつぁん”とかではなく、全部、自己資金でやりました。これは勝負。人生最大のギャンブルかな。と言ってもコツコツやるしかない」と意気込んだ。引退した力士の再