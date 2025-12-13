【モデルプレス＝2025/12/13】女優の安斉星来が12月12日、自身のInstagramを更新。料理動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】21歳人気女優、せいろですき焼き…「お店並み」高クオリティ手料理◆安斉星来、手料理披露安斉は「やって参りました。安斉星来（せいら）が、せいろ蒸し第2弾」とつづり、手料理を披露。せいろを使ったすき焼きや柿のカプレーゼをはじめとした料理を作る様子やまったりと晩酌をする姿も公開している。