韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「ㄱㄷ」の意味は？「ㄱㄷ」という文字を見たことはありますか？ヒントは、時間が欲しいときに使いたいフレーズですよ。いったい、「ㄱㄷ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「待って」でした！「待って」という意味の