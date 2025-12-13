１２日のフジテレビ「ぽかぽか」は、２０２６年運気アップＳＰが放送された。ミュージシャンで神社ソムリエの佐々木優太が２０２６年の開運スポットとして「東京・台東区の矢先稲荷神社」を紹介。江戸時代に創建され、商売繁盛、金運上昇などで知られる場所だといい、社殿の中の天井に「日本馬乗史」の絵が描かれている。「馬は財運や出世運を象徴する存在」だといい、待ち受け画像にすることをオススメ。来年は午年で、佐々