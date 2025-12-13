女性芸人日本一を決める「女芸人No．1決定戦THE W 2025」決勝が13日、都内で行われ、ニッチェが9代目女王に輝いた。紺野ぶるま、エルフとの最終決戦では7人の審査員のうち3票を獲得。紺野、エルフはそれぞれ2票となり、接戦を制した。過去最多1044組の頂点。賞金1000万円と中継した日本テレビの番組出演権などを得た。決勝の模様は13日午後7時から日テレ系で生放送され、MCはフットボールアワー後藤輝基と黒田みゆアナウンサーが