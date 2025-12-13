¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¸ÄÀ­ÇÉ¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Àº×û¤Ê¡Ö2¥È¡¼¥ó»ÅÍÍ¡×¤Ë¡ª¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯11·î27Æü¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎC¥»¥°¥á¥ó¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡ÖC4¡×¤Î¼çÎÏ¥°¥ì¡¼¥É¡ÖC4 MAX HYBRID¡ÊC4 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¡×¤Î»ÅÍÍ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥È¥í¥¨¥ó¡ÖC4¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶Ë¾å¤Î²÷Å¬À­¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²ò¼á¤·¤¿5¿Í¾è¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö