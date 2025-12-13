12月13日（土）に放送した「出川哲朗の充電させてもらえませんか？▼初登場！前田敦子▼絶景！奥京都の旅SP」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】出川哲朗が、個性あふれるゲストと共に電動バイクで旅をする今回は出川も驚く光景が広がる京都・綾部市の〈私市円山古墳〉からスタートし、由良川沿いを走り＜美山＞へ、世界遺産〈東寺〉を目指す充電旅。出川と谷川Dが早速出発すると沿道で手を振るスイカ