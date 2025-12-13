ロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官は１２日、ウクライナ侵略終結に向けた和平交渉で、米国がウクライナ東部の前線地域を非武装地帯とする構想を提案したことに関し、軍部隊の代わりにプーチン大統領直轄の治安組織「国家親衛隊」を配備する可能性を示した。露紙コメルサントのインタビューで語った。米国の提案は、ウクライナ軍が東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）で防衛を続ける地域から撤退し、「経済特