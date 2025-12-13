北日本の冬の嵐、13日（土）はいったん収まりましたが、14日（日）から15日（月）は再び大荒れの天気となりそうです。14日は、北日本で猛吹雪となるところがあるでしょう。13日夜は関東でも雨が降り出しています。このあと、14日昼過ぎにかけて、西日本や東日本の太平洋側でも広く雨が降るでしょう。空気の乾燥状態はいったんやわらぎそうです。昼過ぎから夜は、北陸や北日本を中心に雨や雪が強まりそうです。夜遅くになると、北海