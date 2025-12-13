「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」（日本テレビ系）が１３日放送され、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が初めて審査員を務めた。ファイナリスト８組がＡ・Ｂのブロックに分かれ、審査委員の投票により暫定１位を決定する勝ち上がりノックアウト方式。Ｂブロックで「ニッチェ」と「ヤメピ」が対戦し、ニッチェが勝利。粗品は審査員で唯一ヤメピに投票した。粗品は「ヤメピもっとウケていいのにと思いました。今