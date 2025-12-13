■これまでのあらすじ夫の辛辣な発言に疲れ切っていた妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していたことを知り、絶対に夫にだけは渡さないと決める。息子の習いごとの値上げをきっかけに、妻の息抜きであるお茶会を我慢すればいいと妻のお小遣いを減らす夫。妻は夫に内緒で節約しながらママ友とのお茶会を楽しんでいた。しかし帰宅後、夫に「今日どこに行ってた？」と問い詰められ、思わず嘘をついてしまう。実はその日、息子