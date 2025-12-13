■これまでのあらすじ1歳の子どもが発熱し入院となり、妻は付き添いとして病院に残った。夫は仕事を優先し、看病や手続きは妻が一人で担う状況が続いた。入院4日目に子どもの状態が改善し退院したが、帰宅後も下痢が続き、妻は不安を抱えていた。そんな中、夫は趣味の釣りに行くと宣言する。やっぱり夫は釣りへたったひとりで心配でたまらない…！こんなに痩せて…大丈夫なの？まだ母親1年生の和葉にとって子どもの体調不良は不安