前の話を読む。ミチオの元婚約者から結婚を前提に交際している人がいると聞かされたサトコ。自分も前に進もうと考える。翌週、サトコが常務取締役になる人事が発表された。ミチオは驚きサトコに連絡するが…。■会社を継ぐのは夫ではなく…■夫はどうする？■脳内がお花畑の変わらぬ夫■妄想がはかどるお気楽な夫ミチオからの連絡にサトコは、父親の会社で働いていたこと、自分が会社を継ぐことを伝えました。ミチオは後継者ではな