お笑いタレントのふかわりょう（51）が、13日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。2026年も参加すると宣言したピン芸人日本一を決める「R―1」での運勢を占った。この日はふかわとタレント・磯山さやかがゲスト出演。石神井公園周辺を散歩しながらトークで盛り上がった。そこで「開運出世」で御利益のある神社を訪問。ふかわは「ご存知か分からないけど、今年もR―1にチャレンジするのよ」と