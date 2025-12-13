12月13日 開催 会場：KADOKAWA「神楽座」 【拡大画像へ】 KADOKAWAは12月13日、「第5回オールKADOKAWAによるタテスクコミック大賞」＆「まんが甲子園タテスクバージョン2025」授賞式をKADOKAWA「神楽座」にて開催した。 「オールKADOKAWAによるタテスクコミック大賞」は、KADOKAWAが主催する縦スクロールコミックの漫画賞。マンガを扱う37編集部総出の審査によ