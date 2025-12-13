2025明治安田J1リーグ昇格プレーオフ決勝が13日に行われ、ジェフユナイテッド千葉は徳島ヴォルティスを相手に1ー0で勝利。悲願でもあった17年ぶりのJ1昇格を果たした。準決勝ではRB大宮アルディージャとの激闘を制して決勝に進出した千葉。その大宮戦でデビューを果たし、一躍ヒーローとなった17歳MF姫野誠は徳島戦でも最初の交代カードとしてピッチに立った。小林慶行監督は姫野の起用について「まだまだ時間も全然ありました