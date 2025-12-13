ジェフユナイテッド千葉が明治安田J1昇格プレーオフ2025を制し、2009年以来17年ぶりにJ1へ返り咲いた。13日に行われたJ1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスと対戦し、カルリーニョス・ジュニオの1得点を守り抜いて1−0で勝利した。スコアレスで迎えた69分、千葉はスローインの流れから石川大地が右サイドへ大きく展開。右サイドを駆け上がった〓橋壱晟のクロスを、カルリーニョス・ジュニオが頭で合わせ、これが決勝ゴール