¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï13Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤Î·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò1¡Ý0¤ÇÇË¤ê¡¢2009¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÀéÍÕ¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½FW´¬À¿°ìÏº»á¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸ÅÁã¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£´¬»á¤Ï¡ØÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿Æ±»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ·Ñ½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤ò¡¢ÃÏ¸µ¶É¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¡Ö²òÀâ