■まずは広瀬アリスが行く！埼玉県秩父郡皆野町！ダーツが当たったのはダーツの旅初の埼玉県！秩父郡皆野町地元のおばあちゃんが教えてくれた町の名物「みそポテト」を実食！さらに、来年3月で閉校するという高校に突撃。広瀬アリス本人が校内放送！？高校生たちの恋の悩みに真摯に向き合う！■次に横山裕が行く！宮城県宮城郡松島町！ダーツが当たったのは日本三景の町！宮城郡松島町今が旬の牡蠣を使った「松島大漁かきまつり」