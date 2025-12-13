2025年12月13日午後1時半ごろ、北海道深川市5条にある2階建てアパートの敷地内で、雪の上に倒れている男性が発見されました。警察によりますと、倒れていた男性は30代とみられ、このアパートの住人だということです。午後1時半ごろ、家族がうつ伏せで倒れている男性を発見し、消防に通報しました。男性は頭部から出血して病院に搬送されましたが、意識はあり、会話は可能だったということです。警察によりますと、午前