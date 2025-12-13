山口県・岩国基地を離陸する戦闘機＝1972年5月冷戦下の1970年代、ソ連や中国をにらんだ米国の核戦争計画に在日米軍が組み込まれていたことが13日、機密解除された米公文書で分かった。岩国基地（山口県岩国市）の航空部隊が日本復帰後の沖縄で模擬水素爆弾を使った核兵器投下訓練を繰り返していた。訓練が確認できたのは71〜74年。沖縄は72年5月に米国から日本に返還された。米国の核政策に詳しい九州大の中島琢磨教授は「返還