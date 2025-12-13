地震で強い揺れを観測した青森県八戸市の沿岸部＝9日（共同通信社機から）青森県で最大震度6強を記録した8日の地震で、津波の第1波到達前後に各地で避難する車による渋滞が発生していたことが、13日、住民への取材と、位置情報を活用した人流データの分析で分かった。最大規模の津波浸水想定区域内で渋滞していた場所もあり、巨大地震が発生した際の避難の難しさが浮き彫りになった。避難は「原則徒歩」とする自治体は多いが、