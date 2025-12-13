日本からのお茶の輸出量が2025年1〜10月の累計で1万84トンに急増し、1954年以来、71年ぶりに年間1万トンを超えることが13日、農林水産省などの統計や業界団体の資料で分かった。海外での抹茶ブームや円安が追い風となった。国内では生産量減少もあって品薄になっており、最も一般的な煎茶やペットボトル飲料の価格が上昇している。