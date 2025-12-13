中国上海市の繁華街で大型画面に映し出された中国国旗＝11月【北京共同】中国国営通信新華社は13日、2026年に保険適用範囲内の分娩に関して自己負担ゼロを目指す政府方針を報じた。出産関連の医療保険の保障水準を引き上げる。急速な少子高齢化に向けた対策の一環とみられる。日本政府も出産にかかる費用の無償化に向けて動き出している。来年の通常国会に関連法案を提出する方針で、導入は27年度以降の見通しだ。新華社によ