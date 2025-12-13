Image:ウェザリー・ジャパン株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 「ふわふわの布団だと、なんだか物足りない……」そんな方に一度試してみて欲しいのが「洗えるウェイトブランケット」。しっかりした重みと独自の7層レイヤーがもたらす抱きしめられるような安心感が、心地よい眠りをサポートしてくれます。ほどよい重みが安心感をくれる。新感覚の布団