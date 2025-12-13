これは筆者の友人のお話です。友人の夫は、息子のスポーツの応援に行きません。行かない理由を責めるように問いただしてしまうこともしばしばあります。しかし、決まって「俺が行っても仕方ない」とやる気のない反応……。しかし、実はそれには深い理由があったのでした。 仕事や用事がないのに、息子の試合を応援に行かない夫