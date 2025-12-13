クリスマスシーズンにぴったりのお菓子が、老舗洋菓子店【シャトレーゼ】から登場！ 華やかなパッケージと、サクッと軽やかな食感に仕上げられた焼き菓子は、手土産としても、自分へのご褒美としても嬉しい一品ばかり。今回はその中から、ギフト映えも味わいも魅力的な「箱入りお菓子」を2種類ご紹介します。 クリスマス気分が詰まった「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」 箱を開