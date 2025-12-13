BLACKPINKのロゼとブルーノ・マーズには、まだリリースしていないコラボ曲があるという。2024年10月に発表した「ア～パツ、アパツ」のクセになるフレーズが頭から離れない楽曲「APT.」で大ヒットを飛ばした2人だが、実はまだ未公開の曲があることを「ビルボード」誌での共同インタビューで明かした。 【写真】2024年「MAMA AWARDS」ではロゼとともに登壇したブルーノ・マ}