サッカー元日本代表主将・長谷部誠氏の妻でモデルの佐藤ありさがイベントのオフショットを公開した。１３日に自身のインスタグラムを更新した佐藤。「大阪のカレンダー発売記念イベント、ありがとうございましたみんなが教えてくれた大阪グルメも堪能できたよー＃ありカレ２０ｔｈ」と自身の２０２６年カレンダーの発売記念イベントを行ったことを報告するとともにファンに感謝をつづり、笑顔でポーズをとるオフショットな