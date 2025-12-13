【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 ジローナ（日本時間12月13日／アノエタ）【映像】完璧な抜け出しからの右足シュートソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、ゴール前で決定機を逸した。細かなパスワークで相手を翻弄するも、久保の右足のフィニッシュは枠外へ。惜しいシーンにファンからはさまざまな意見が飛び出した。ソシエダは日本時間12